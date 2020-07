Covid-19

Espanha registou quatro mortes nas últimas 24 horas com a covid-19 e 257 novos casos de pessoas infetadas, um aumento significativo em relação aos 124 de terça-feira, segundo o Ministério da Saúde espanhol.

O relatório divulgado hoje com a atualização da situação epidemiológica no país atualizou para 28.396 o número total de óbitos com a pandemia, mais quatro do que terça-feira, havendo nove pessoas que faleceram na última semana.

Por outro lado, o total de pessoas infetadas desde o início da doença é de 252.513, dos quais 257 diagnosticados nas últimas 24 horas, um número que mais do que duplica o de terça-feira e que tem a ver com os surtos que apareceram nos últimos dias em várias comunidades autónomas.