Actualidade

O Centro Interpretativo Ephraim Bueno, inaugurado na terça-feira, em Figueira de Castelo Rodrigo, coloca aquele concelho do distrito da Guarda na rota do turismo judaico, disse hoje à agência Lusa o presidente do município.

Segundo Paulo Langrouva, o centro interpretativo que tem o nome de Ephraim Bueno (1599 - 1665), um judeu da terra que foi médico, físico e astrónomo, e que teve um percurso profissional "muito importante" na Holanda, é um "investimento importante" para a dinamização do turismo judaico concelhio.

"Estamos a dar ênfase a um projeto ligado ao roteiro judaico que queremos instituir, porque há vários vestígios dispersos pelo concelho e queremos potenciar o turismo judaico", disse o responsável, à agência Lusa.