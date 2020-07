Covid-19

O Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) reativou uma enfermaria para doentes com covid-19 para "dar resposta" ao "aumento da pressão" no internamento, provocado pelo surto que surgiu num lar em Reguengos de Monsaraz.

"Tivemos que reorganizar os espaços para conseguirmos dar resposta a este surto e ao aumento de pressão de internamento nas enfermarias e na unidade de cuidados intensivos (UCI)", afirmou hoje à agência Lusa a presidente do HESE, Filomena Mendes.

Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, regista o maior surto de covid-19 no Alentejo, com 15 óbitos e 133 casos ativos, na sequência de um foco detetado, em 18 de junho, no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva.