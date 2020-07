Covid-19

As companhias aéreas portuguesa TAP e angolana TAAG vão realizar 10 voos em julho para ligar a capital de Angola, Luanda, que continua sob cerca sanitária devido à covid-19, a Portugal.

De acordo com informações do consulado de Portugal em Luanda, deverão ser operados voos da TAP na rota Luanda-Lisboa, hoje à noite, às 21:45, na sexta-feira, e na próxima quarta-feira, 15 de julho, no mesmo horário.

Os voos de regresso a Portugal são da responsabilidade das companhias aéreas, devendo os interessados contactar diretamente a TAP e as agências de viagens.