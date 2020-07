Covid-19

(CORREÇÃO DO 2.º PARÁGRAFO) Londres, 08 jul 2020 (Lusa) - O Reino Unido registou 126 mortes devido à covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 44.517 desde o início da pandemia, de acordo com o balanço diário de hoje do Ministério da Saúde.

Foram também identificados mais 630 pessoas infetadas desde o dia interior, elevando o número total de casos de contágio confirmados para 286.979. (CORRIGE NÚMERO TOTAL DE INFETADOS, QUE É 286.979, E NÃO 44.517)

Na terça-feira tinham sido contabilizadas mais 155 mortes e 581 novos infetados relativamente à véspera no balanço diário do governo, que apenas tem em conta os casos confirmados por teste.