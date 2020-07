Actualidade

As Carpintarias de São Lázaro - Centro Cultural, em Lisboa, vão reabrir a 18 de julho com a exposição inédita "Fossil", do cineasta australiano James Newitt, foi hoje anunciado.

De acordo com o centro cultural, depois de uma pausa na programação devido à pandemia covid-19, o regresso à atividade expositiva acontece com uma apresentação inédita na Europa.

Resultado de uma encomenda da Art Gallery of New South Wales, em Sidney, na Austrália, "Fossil" (2019) foi inteiramente filmado nas Carpintarias, e apresentado na exposição "The National 2019: New Australian Art".