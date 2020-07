Covid-19

Itália registou 15 mortes associadas à doença covid-19 nas últimas 24 horas, metade das verificadas na terça-feira, elevando para 34.914 o número de vítimas mortais contabilizadas no país desde o início da crise sanitária em fevereiro, foi hoje divulgado.

Os novos contágios no país voltaram a subir, com o diagnóstico de 193 novos casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, um número superior aos 138 registados no dia anterior, segundo os dados da Proteção Civil italiana.

Com a identificação destes 193 novos contágios em relação ao dia anterior, o país totaliza, até à data, 242.149 pessoas que estão ou estiveram infetadas com o novo coronavírus desde fevereiro.