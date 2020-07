Covid-19

Mia Couto e Julian Fuks estão entre os 29 escritores convidados pelo The New York Times Magazine para escrever contos inspirados pelo momento que o mundo atravessa, varrido pela pandemia de covid-19, no âmbito de um projeto intitulado "Decameron".

Os escritores moçambicano e brasileiro são os únicos autores de língua portuguesa a figurar na lista, que integra ainda nomes como Margaret Atwood, Karen Russell, David Mitchell, Colm Toibin, Paolo Giordano, Leila Slimani, Rachel Kushner e Kamila Shamsie.

O "Projeto Decameron" ganhou o nome inspirado pela obra-prima de Giovanni Bocaccio, uma coleção de cem novelas escritas entre 1348 e 1353, quando a Peste Negra devastou Florença.