Covid-19

As autoridades de segurança da Madeira vão reforçar a fiscalização nos estabelecimentos comerciais, nomeadamente no período noturno, indicou hoje o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vincando que alguns "não estão a cumprir" as regras de desconfinamento.

"Acho que, neste momento, não podemos relaxar. Nós estamos em plena crise pandémica, temos uma situação em que não podemos permitir que existam facilidades, sobretudo em termos de potencial contaminação e temos de fazer tudo para evitar problemas", disse.

Miguel Albuquerque fez estas declarações à margem de um encontro com alunos de Gestão de Negócios Internacionais, no âmbito de um MBA (Master em Administração de Empresas), promovido pela Universidade Autónoma de Lisboa e pela escola da APEL (escola particular de ensino secundário e profissional), no Funchal.