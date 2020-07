Actualidade

Os Museus, Monumentos e Palácios Nacionais portugueses vão passar a acolher, numa base regular, concertos, ópera e bailado, no âmbito de um protocolo entre a DGPC e o Opart, foi hoje anunciado.

De acordo com a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), num comunicado hoje divulgado, o protocolo de cooperação entre aquela entidade e o Organismo de Produção Artística (Opart) foi assinado hoje, em Lisboa, e prevê que "os Museus, Monumentos e Palácios Nacionais passem a acolher regularmente uma programação de concertos, ópera e bailado".

"As duas entidades propõem-se realizar coproduções ou outras ações culturais conjuntas envolvendo os corpos artísticos do Opart [Orquestra Sinfónica Portuguesa, Coro do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC) e Companhia Nacional de Bailado (CNB)] e os meios patrimoniais, financeiros e humanos da DGPC", lê-se no comunicado.