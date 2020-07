Actualidade

O Desportivo das Aves venceu hoje o Vitória de Setúbal, por 1-0, em jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e regressou aos triunfos no campeonato, aumentando a série negativa de resultados da equipa sadina.

O iraniano Mohammadi, aos quatro minutos, de grande penalidade, marcou o único golo do jogo para a equipa já despromovida ao segundo escalão, com o Vitória de Setúbal, que estreou o técnico Lito Vidigal, a desperdiçar um penálti ainda na primeira parte.

Depois de 11 jogos sem vencer, o Desportivo das Aves regressou às vitorias e está no 18.º e último lugar, com 17 pontos, enquanto o Vitória de Setúbal, que não vence há 13 jogos, e somou a quinta derrota consecutiva, está em 16.º, com 30, mais três que o Portimonense, primeira equipa em zona de despromoção.