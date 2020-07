Covid-19

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) no Brasil, utilizado para a entrada de alunos no ensino superior, foi adiado para janeiro e fevereiro do próximo ano devido à pandemia da covid-19, informou na quarta-feira o executivo.

A prova deste ano, que deveria ocorrer presencialmente nos dias 01 e 08 de novembro e em formato digital em 11 e 18 de outubro, foi agora marcada para o início do próximo ano, devido à pressão feita por estudantes e parlamentares.

Os testes presenciais decorrerão agora ocorrer em 17 e 24 de janeiro, para 5,7 milhões de estudantes inscritos, e a prova digital está programada para 31 de janeiro e 07 de fevereiro, para 96 mil alunos.