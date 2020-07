Actualidade

O presidente da Câmara do Porto desafiou os deputados do PSD a convencerem o seu líder a ouvir os autarcas relativamente ao decreto-lei da descentralização, defendendo que nessa matéria, Rui Rio tem andado de "braço dado com o Governo".

"Peço-lhe um favor, convença o líder do seu partido de uma vez a ouvir os autarcas relativamente à lei da descentralização, principalmente, no quadro da pandemia em que os recursos dos municípios vão ser reduzidos drasticamente. É urgente fazer uma definição nessa matéria e aí, o seu líder tem andado de braço dado com o Governo", afirmou o autarca durante a sessão da Assembleia Municipal do Porto, que decorreu na quarta-feira no Teatro Municipal do Porto - Rivoli.

A declaração de Rui Moreira surge no seguimento da intervenção do deputado social-democrata Alberto Araújo Lima, que, debruçando-se sobre as salas de consumo assistido, criticou o "mau tratamento" que o Governo tem dado à cidade do Porto e admitiu estar "solidário com o esforço feito pela autarquia" em algumas matérias.