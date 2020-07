Actualidade

Uma forte tempestade no sul do Brasil, a segunda em apenas uma semana, provocou a morte a pelo menos uma pessoa e cerca de 3.000 pessoas tiveram de ser retiradas devido a um deslizamento de terra.

A precipitação intensa dos últimos dois dias no estado brasileiro do Rio Grande do Sul, que faz fronteira com o Uruguai e Argentina, causou danos materiais, inundações e bloqueios de estradas, indicaram quarta-feira as autoridades.

De acordo com o último relatório da Defesa Civil, pelo menos 3.020 pessoas foram obrigadas a abandonar temporariamente as suas casas.