Covid-19

O Brasil perdeu 33,74 mil milhões de euros em investimento estrangeiro no primeiro semestre do ano, um recorde histórico negativo, desde que há registos, provocado pela pandemia da covid-19, informou quarta-feira o Banco Central brasileiro.

De acordo com Banco Central, que compila as séries estatísticas desde 1982, os estrangeiros retiraram 266,83 mil milhões euros entre janeiro e junho, enquanto que os investimentos estrangeiros totalizaram 233,08 mil milhões de euros no mesmo período.

Este valor, o mais alto dos últimos 38 anos no primeiro semestre do ano, excede o saldo negativo de 10,99 mil milhões de euros em 2009, como resultado da crise global em 2008, e dos 31,68 mil milhões de euros em 2016, quando a então Presidente do Brasil, Dilma Rousseff, enfrentava o processo de 'impeachment'.