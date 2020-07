Covid-19

A China registou nas últimas 24 horas nove novos casos da covid-19, todos importados do exterior, indicaram hoje as autoridades chinesas.

Pequim, onde se registou um surto com origem no maior mercado abastecedor da cidade, no mês passado, voltou a não diagnosticar novos casos, pelo terceiro dia consecutivo.

Segundo a Comissão Nacional de Saúde da China, no resto do país foram diagnosticados nove novos casos, todos em viajantes oriundos do exterior.