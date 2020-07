Actualidade

O primeiro-ministro timorense, Taur Matan Ruak, disse hoje que o Governo está a preparar o Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020, mas que só deverá poder executá-lo nos últimos dois meses do ano.

"Aprovámos o teto de gastos de 1.492,3 milhões de dólares (1.324 milhões de euros) mas o calendário prevê que só deveremos poder executar nos últimos dois meses do ano", disse o chefe do Governo depois do encontro semanal com o Presidente Francisco Guterres Lu-Olo.

"Continuamos em duodécimos, em setembro apresentamos o OGE ao parlamento, que depois terá que o debater antes de ser enviado ao senhor Presidente. Por isso talvez só tenhamos tempo de o implementar durante dois meses", considerou.