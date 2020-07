Covid-19

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) considerou hoje que a pandemia da covid-19 fez triplicar as necessidades de financiamento de Moçambique, para 8,2% do PIB, e pode originar uma recessão económica de 2%.

De acordo com as Perspetivas Económicas Regionais, o relatório anual do BAD sobre as economias africanas, "os efeitos da pandemia de covid-19 e o confinamento podem reduzir o crescimento económico de Moçambique para 1,5% e originar uma recessão de 2% se a pandemia durar até dezembro".

No documento, que revê em baixa as estimativas iniciais de janeiro, o BAD alerta que as necessidades de financiamento de Moçambique triplicaram, o que origina um défice das contas públicas que pode chegar aos 8,2% se a pandemia se prolongar até final do ano.