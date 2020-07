Covid-19

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) considerou hoje que a Guiné-Bissau está entre os cinco países africanos mais mal preparados para combater a pandemia de covid-19, que fará a economia cair até 3,1% este ano.

"A Guiné-Bissau é um dos 10 países menos preparados para lidar com a pandemia de covid-19 a nível mundial e ocupa o 51º lugar entre os 54 países africanos no Índice Global de Segurança Sanitária", dizem os economistas do BAD na atualização das Perspetivas Económicas Regionais, o relatório anual do BAD sobre as economias africanas

"O país teve um mau desempenho em todas as subcategorias relacionadas com a prevenção, exceto na taxa de vacinação; faltam camas de cuidados intensivos, equipamento e capacidade em recursos humanos, e como nenhum centro de isolamento está a funcionar, as pessoas que testam positivo vivem com as suas famílias, o que coloca um alto risco de contágio", alertam os economistas do BAD.