Covid-19

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) disse hoje que os efeitos da pandemia da covid-19 podem originar uma recessão de 8,2% este ano em São Tomé e Príncipe, podendo prolongar-se para 2021.

"No cenário base, que aponta para um abrandamento da pandemia em julho, o PIB deve contrair-se 6,1%, mas pode chegar aos 8,2% se a pandemia persistir até dezembro, lê-se no suplemento às Perspetivas Económicas Regionais, o relatório anual do BAD sobre as economias africanas.

Na atualização feita às previsões de janeiro, os economistas do BAD argumentam que "o arquipélago é altamente dependente do cacau e do turismo, setores que foram fortemente afetados pela pandemia".