Covid-19

(CORREÇÃO) Lisboa, 09 jul 2020 (Lusa) - O Governo autorizou o funcionamento de equipamentos de diversão e similares mediante o cumprimento das regras sanitárias e de segurança aplicáveis, exceto nas áreas em que seja declarada situação de calamidade ou de contingência.

A autorização consta de um despacho publicado em suplemento na quarta-feira em Diário da República (DR) e assinado pelo ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira.

O despacho, que entrou em vigor na quarta-feira, determina que as instalações e os estabelecimentos podem funcionar desde que cumpram as orientações e instruções definidas pela Direção-Geral da Saúde, "em parecer técnico especificamente elaborado para o efeito".(NOVA VERSÃO PARA CORRIGIR NO ÚLTIMO PARÁGRAFO A FASE EM QUE SE ENCONTRA O DIPLOMA QUE CRIA UM REGIME DE APOIO À ATIVIDADE DOS FEIRANTES).