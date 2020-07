Actualidade

O ciclista britânico Chris Froome vai deixar a INEOS no final da temporada, confirmou hoje a equipa britânica, colocando um ponto final nas especulações sobre o futuro do quatro vezes vencedor da Volta a França.

"O atual contrato do Chris termina em dezembro e tomámos a decisão de não o renovar. Estamos a fazer este anúncio mais cedo do que seria habitual para por um ponto final nas recentes especulações, de modo a permitir que a equipa se centre na próxima época", justificou o diretor geral da INEOS, Dave Brailsford, numa nota publicada no site da formação britânica.

O 'divórcio' hoje anunciado ocorre depois de semanas de especulações sobre o futuro do quatro vezes vencedor do Tour (2017, 2016, 2015 e 2013), que perdeu 'peso' na equipa após os triunfos na prova francesa dos seus colegas Geraint Thomas, em 2018, e Egan Bernal, no ano passado.