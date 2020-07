Actualidade

O número de detenções efetuadas hoje pela PSP durante uma operação de combate ao tráfico de drogas no Grande Porto subiu de 15 para 25, segundo dados atualizados às 10:30 por fonte policial.

O balanço final da operação será feito mais tarde, em comunicado policial.

A ação compreende a realização de 60 buscas domiciliárias num "conjunto vasto" de locais do Grande Porto, nomeadamente os bairros do Viso, Pasteleira e Fonte da Moura, todos na cidade do Porto, e Vila D'Este, no vizinho concelho de Vila Nova de Gaia.