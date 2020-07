Actualidade

O advogado Carlos Lobo disse à Lusa que a repartição da herança de Stanley Ho, o magnata dos casinos de Macau que deixou três mulheres e 15 filhos vivos, levanta "incertezas jurídicas" e pode reavivar disputas familiares.

"Sempre que há famílias, há problemas, e numa família tão grande, é expectável que nem todos concordem", antecipou Carlos Lobo.

O jurista, que foi assessor do Governo de Macau, tendo participado na elaboração da lei do jogo e integrado em 2001-2002 a comissão do primeiro concurso público de concessão dos casinos, disse à Lusa que a partilha da fortuna de Stanley Ho "é um processo bastante complexo", levantando questões sobre a jurisdição aplicável e a possibilidade de ser contestada por membros do clã.