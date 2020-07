Covid-19

O diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC) anunciou hoje o lançamento de um consórcio para supervisionar os ensaios clínicos da vacina para a covid-19 a decorrer em África.

"A União Africana estabeleceu, através do África CDC, um consórcio para supervisionar os ensaios clínicos sobre a vacina para a covid-19, o CONCVACT", disse John Nkengasong, que falava hoje a partir de Adis Abeba, no encontro semanal com jornalistas para abordar a progressão da doença no continente africano.

De acordo com este responsável, o consórcio pretende "juntar todo o conhecimento existente no continente sobre a vacina para atuar de maneira coordenada e assegurar que os ensaios clínicos são conduzidos de forma apropriada".