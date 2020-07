Actualidade

O investimento empresarial deverá diminuir nominalmente 8,9% em 2020, contrariamente à previsão de aumento de 3,6% avançada em janeiro, devido ao impacto da pandemia na atividade económica e expectativas das empresas, divulgou hoje o INE.

"De acordo com as intenções manifestadas pelas empresas no Inquérito de Conjuntura ao Investimento de abril de 2020 (com período de inquirição entre 01 de abril e 25 de junho de 2020), o investimento empresarial em termos nominais deverá diminuir 8,9% em 2020, o que compara com a previsão inicial de aumento de 3,6% no inquérito de outubro de 2019 [divulgado a 24 de janeiro] sobre as intenções para 2020", refere o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo explica, a contração do investimento e a revisão em baixa face aos resultados do inquérito anterior "refletem o impacto da pandemia covid-19 na atividade económica e nas expectativas das empresas, que se fez sentir significativamente a partir de março de 2020".