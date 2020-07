Covid-19

O Irão anunciou hoje um novo recorde no número de mortos devido ao novo coronavírus com 221 vítimas nas últimas 24 horas, numa altura em que a epidemia vem ganhando terreno há várias semanas no país.

"Infelizmente, nas últimas 24 horas perdemos 221 dos nossos compatriotas devido à doença covid-19, o número de mortos atinge agora os 12.305", declarou Sima Sadat Lari, porta-voz do Ministério da Saúde, durante a conferência de imprensa diária transmitida pela televisão.

A República Islâmica, que anunciou os seus primeiros casos do vírus SARS-CoV-2 a 19 de fevereiro, é de longe o país mais afetado do Médio Oriente.