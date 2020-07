Actualidade

O comandante do navio-patrulha português NRP Zaire, estacionado em São Tomé há mais dois anos, reafirmou o empenho da Marinha em "assegurar a soberania" do país e "a segurança no Golfo da Guiné".

O NRP Zaire chegou a São Tomé, com uma missão inicial de um ano. A missão foi prolongada para mais um ano e vai completar 900 dias no território são-tomense.

"Neste momento não existe uma data para o fim da missão, daí nós continuarmos operacionais e disponíveis para continuar a operar em águas são-tomenses", disse o comandante da fragata, o primeiro-tenente Guilherme Rosinha.