Covid-19

O chefe do Executivo de Macau, Ho Iat Seng, considerou hoje que a pandemia de covid-19 "revelou mais uma vez os problemas" do território, incluindo "dependência excessiva do setor do jogo" e "falta de resiliência económica".

Ho Iat Seng falava durante a reunião plenária do Conselho para o Desenvolvimento Económico, que presidiu esta manhã, e na qual participou também o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

Sublinhando que a epidemia teve um grande impacto na economia mundial, o governante apontou, no entanto, que há problemas específicos na Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), "como a estrutura industrial única, a dependência excessiva do setor do jogo e a falta de resiliência económica", pode ler-se no comunicado do Governo.