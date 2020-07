Covid-19

A morte de mais um idoso, de 86 anos, utente do lar de Reguengos de Monsaraz, elevou para 16 o número de óbitos relacionados com o surto de covid-19 neste concelho alentejano, divulgou hoje a câmara.

No comunicado divulgado hoje, com a última atualização do boletim epidemiológico do concelho, a Câmara de Reguengos de Monsaraz (Évora) informou que o doente infetado com covid-19, que estava internado no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), morreu "ao final" de quarta-feira, naquela unidade hospitalar.

O número de vítimas mortais resultantes deste surto, que foi detetado, a 18 de junho, no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS), ascende agora a 16, tendo três dos óbitos ocorrido na instituição de apoio à terceira idade e as outras 13 pessoas morrido no HESE.