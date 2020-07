Covid-19

O arquipélago espanhol das Baleares, no Mediterrâneo, vai tornar obrigatório o uso de máscaras em todos os espaços públicos, interiores ou exteriores, independentemente da distância social de segurança.

A responsável pela Saúde do Governo regional, Patricia Gomez, disse esta manhã numa entrevista à rádio Cadena SER que o executivo do arquipélago está a ultimar as novas regras de luta contra a covid-19 que deverão entrar em vigor a partir de sexta-feira ou de sábado.

Segundo Patricia Gomez também vão ser limitadas as reuniões a 70 pessoas em espaços abertos e 30 pessoas em espaços fechados.