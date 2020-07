Actualidade

A aproximação ao Sporting, conseguida na última jornada, veio "consolidar o objetivo" de voltar ao terceiro lugar da I Liga de futebol, afirmou hoje o treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge.

Os minhotos bateram o Desportivo das Aves (4-0) e os 'leões' empataram com o Moreirense (0-0), pelo que ficou reduzida a três pontos a distância entre os dois clubes, sendo que os bracarenses têm vantagem num eventual empate pontual no fim do campeonato.

Confrontado com isso e questionado sobre se o calendário teoricamente mais difícil do Sporting até ao final da temporada (visita 'casas' do FC Porto e Benfica) reforça a esperança da 'reconquista' do terceiro lugar, o treinador disse antes haver "um consolidar de objetivos".