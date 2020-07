Actualidade

O Centro Tecnológico e de Empreendedorismo de Tondela começou a ser construído há um mês, deve abrir no próximo verão e, entre os parceiros pretendidos, a Universidade de Coimbra já está confirmada, disse hoje o presidente da Câmara.

"Esta obra começou em 15 de maio e tem um prazo de execução de 18 meses, mas cremos que é possível antecipar o prazo e o nosso desejo é o de que no próximo verão quer esta obra, quer a frente ribeirinha, estivessem concluídas", sintetizou José António Jesus.

No decorrer de uma visita às obras do Centro Tecnológico e de Empreendedorismo de Tondela, na Estrada Nacional 2 (EN2), na antiga adega da Federação dos Vinicultores do Dão, o autarca lembrou que adquiriu o edifício "há cerca de dois anos por cerca de 250 mil euros".