Actualidade

As Aldeias Históricas vão ter animação entre setembro e novembro, no âmbito da quarta edição do ciclo "12 em Rede - Aldeias em Festa", promovido pela Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal, foi hoje anunciado.

A associação refere em comunicado enviado à agência Lusa que, este ano, as doze Aldeias Históricas de Portugal "voltam a estar em festa, mas com eventos adaptados ao contexto atual", devido à pandemia causada pela covid-19.

Segundo a fonte, a iniciativa "continuará a ter como objetivo divulgar o património cultural material e imaterial único daqueles lugares, mas em linha com as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Governo português no que toca ao cumprimento das orientações higiénico-sanitárias para o combate à pandemia".