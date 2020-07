Actualidade

A presidente do comité português do Conselho Internacional dos Museus (ICOM-Portugal), Maria de Jesus Monge, disse hoje ter ficado "surpreendida" com a escolha de Rita Rato para a direção do Museu do Aljube, porque "não apresenta o perfil adequado".

Contactada pela agência Lusa, a responsável comentou que a ex-deputada comunista "não tem formação na área, nem perfil profissional" para exercer o cargo de diretora do Museu do Aljube Resistência e Liberdade, em Lisboa.

O resultado do concurso realizado pela Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) para a substituição de Luís Farinha, que se aposentou, foi anunciado na terça-feira, e, desde então, surgiram várias críticas nas redes sociais a esta escolha, nomeadamente por parte de historiadores e investigadores como Irene Pimentel, autora de "A História da PIDE", e António Araújo, que publicou "Morte à Pide! - A queda da polícia política do Estado Novo".