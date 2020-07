Actualidade

O Centro de Incubação de Negócios da Agência Espacial Europeia (ESA BIC) em Portugal é um dos 25 projetos finalistas candidatos aos prémios RegioStars da Comissão Europeia, foi hoje anunciado.

Financiado pelo programa Centro 2020, o ESA BIC "apoia empresas com projetos que incorporem tecnologia espacial em aplicações terrestres, em áreas como a saúde, energia, transportes, segurança e vida urbana", além de outras que pretendam entrar no mercado espacial comercial, afirmam em comunicado a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) e o Instituto Pedro Nunes (IPN).

Entre mais de 200 candidaturas a concurso, o projeto português coordenado pelo IPN, de Coimbra, é um dos finalistas da edição de 2020 dos RegioStars, galardões com que a Comissão Europeia quer "identificar boas práticas de desenvolvimento regional, destacando projetos inovadores apoiados por fundos europeus".