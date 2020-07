Actualidade

Um relatório do Serviço de Pesquisa do Congresso norte-americano apontou riscos à erosão da democracia, direitos humanos e proteção ambiental no Brasil sob a atual gestão do Presidente, Jair Bolsonaro, numa análise sobre relações bilaterais.

O documento foi emitido pelo 'Congressional Research Service' (Serviço de Pesquisa do Congresso, na tradução livre para português) no último domingo, e foi assinado pelo especialista em América Latina Peter J. Meyer, numa avaliação interna das relações entre o Brasil e os Estados Unidos.

"Embora alguns membros do Congresso tenham instado o Governo de Donald Trump a aproveitar a boa vontade de Bolsonaro para desenvolver uma parceria estratégica com o Brasil, outros expressaram reservas sobre o atual Governo brasileiro", diz o documento.