Actualidade

Os Estados Unidos registaram 1,314 milhões de novas inscrições no desemprego na semana passada, uma descida em relação à semana anterior e ligeiramente menos do que era esperado pelos analistas, indicou hoje o Departamento do Trabalho.

Os analistas antecipavam 1,35 milhões de novos pedidos de subsídio de desemprego, numa altura em que vários estados do sul dos Estados Unidos registaram um novo aumento de casos de covid-19 e pediram a bares e restaurantes para encerrarem de novo.

Na semana passada, 1,413 milhões de pessoas tinham-se inscrito no desemprego, um número revisto em baixa.