Actualidade

O Benfica repete a última convocatória, sem o lesionado Taarabt, para a visita de hoje ao Famalicão, da 31.ª jornada da I Liga de futebol, em que o técnico Nélson Veríssimo chamou 22 jogadores.

O grupo é o mesmo que Veríssimo convocou para o último sábado, com as 'águias' a conseguirem vencer em casa o Boavista (3-1), depois de uma série de duas derrotas consecutivas, com Santa Clara e Marítimo, ainda com o treinador Bruno Lage, que saiu.

Fora das opções continuam o médio internacional marroquino Taarabt, um jogador em que Lage apostou, mas que já tinha falhado o jogo no Funchal, e o lateral esquerdo Grimaldo, que tem uma lesão ligamentar no joelho.