Covid-19

O investigador principal para a vacina para a covid-19 na África do Sul defendeu hoje a importância de fazer ensaios clínicos em África que permitam perceber a eficácia e os riscos de vacinas para a população do continente.

"Menos de 2,5% dos ensaios clínicos feitos globalmente envolvem África, onde está 17% da população mundial. Não há estudos clínicos suficientes feitos em África que permitam perceber como as terapêuticas, incluindo as vacinas, funcionam no contexto africano", disse Shabir Madhi.

O médico, que é investigador principal na África do Sul do ensaio clínico para a vacina para a covid-19 da Universidade de Oxford, falava hoje numa conferência promovida pelo escritório para África da Organização Mundial de Saúde (OMS).