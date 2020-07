Actualidade

Redação, 09 jul (Lusa) - A Bienal de Arte de Liverpool, no Reino Unido, prevista para julho e adiada devido à pandemia de covid-19, vai realizar-se entre 20 de março e 6 de junho de 2021, anunciou hoje a organização.

Aquela que será a 11.ª Edição da Bienal de Liverpool, dedicada à arte contemporânea e tendo como tema "The Stomach and the Port" ("O Estômago e o Porto", em tradução livre) terá mostras prévias nos dias 18 e 19 de março.

Esta edição da bienal explora noções do corpo e formas de ligação com o mundo. O programa será o originalmente concebido - mas respondendo ao novo contexto -, com curadoria de Manuela Moscoso, e a lista de artistas, anunciada em novembro de 2019, inclui os portugueses André Romão e Pedro Neves Marques, e os brasileiros Sonia Gomes (1948) e Jorge Menna Barreto (1970).