O chefe da diplomacia dos EUA admitiu hoje a hipótese de uma cimeira entre o Presidente Donald Trump e o seu homólogo da Coreia do Norte, Kim Jong-un, ainda antes das eleições presidenciais de novembro.

Sem querer comentar questões de 'timing' sobre uma eventual cimeira entre os dois países, Mike Pompeo disse hoje que os Estados Unidos continuam numa estratégia de "diálogo e aproximação" com a Coreia do Norte, embora reconhecendo as dificuldades diplomáticas.

Numa conferência telefónica com jornalistas estrangeiros, em que a Lusa participou, o secretário de Estado norte-americano mostrou-se apreensivo com a instabilidade na península coreana criada pela estratégia de isolamento de Pyongyang, que não abre mão do seu programa de testes com armas nucleares.