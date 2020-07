Actualidade

Os alunos dos 2.º e 3.º ciclos e do secundário com escalões A e B da ação social em Lisboa terão refeições escolares gratuitas a partir de setembro, avançou hoje o gabinete do vereador da Educação no município.

De acordo com uma nota enviada às redações, a autarquia aprovou hoje, em reunião do executivo municipal, "o concurso para a contratação de refeições escolares, no valor de 2,5 milhões de euros, para os alunos" do 5.º ao 12.º ano com os votos favoráveis do PS, BE, PSD e CDS-PP e a abstenção do PCP.

Salientando que "são mais 36 mil crianças e jovens abrangidos", o gabinete do vereador da Educação, Manuel Grilo (BE), destaca que a medida contrasta com o que "acontece nas escolas" sob tutela do Estado, em que os alunos "do escalão B pagam 50% do valor da refeição".