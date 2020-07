Covid-19

As nove zonas balneares de recreio e lazer existentes no concelho do Sabugal estão a funcionar com medidas de segurança reforçadas, para evitar o contágio pela covid-19, disse hoje à agência Lusa fonte do município.

Segundo Amadeu Neves, vereador com o pelouro do turismo na Câmara Municipal do Sabugal, no concelho existem quatro praias fluviais classificadas (Sabugal - Devesa, Vale das Éguas, Quadrazais e Alfaiates) com uma lotação total para 1.600 pessoas, e cinco zonas balneares de recreio e lazer consideradas não classificadas, nas localidades de Foios, Vale de Espinho, Malcata, Rapoula do Côa e Badamalos.

A área balnear de Alfaiates situa-se na albufeira da barragem daquela localidade e as restantes ficam todas no rio Côa.