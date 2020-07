Actualidade

A Câmara de Idanha-a-Nova vai interpor uma providência cautelar contra o Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) para travar o processo de reestruturação organizacional da instituição aprovado pelo Conselho Geral, afirmou hoje o presidente do município.

"Vamos avançar com uma providência cautelar e com uma ação contra o Instituto Politécnico de Castelo Branco por causa do processo de reestruturação organizacional", afirmou o presidente da Câmara de Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto.

O autarca, que falava em Termas de Monfortinho, no final de uma visita ao balneário termal daquela localidade, explicou que o Conselho Geral do IPCB aprovou o processo de reestruturação organizacional da instituição sem sequer ouvir a Câmara de Idanha-a-Nova.