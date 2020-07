Actualidade

O treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, convocou hoje Esgaio e Fransérgio para a deslocação ao terreno do Paços de Ferreira, na sexta-feira, da 31.ª jornada da I Liga de futebol, mas não pode contar com Rolando.

O duo ficou de fora da última ronda (vitória caseira, 4-0, sobre o Desportivo das Aves) por estar castigado e está de volta aos eleitos 'arsenalistas', ao contrário de Rolando, que, pelo mesmo motivo, também tinha falhado a partida com os avenses.

O defesa central internacional português, com um problema no adutor esquerdo, juntou-se agora a Sequeira e Tormena no lote de indisponíveis por lesão.