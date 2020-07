Covid-19

As compensações do Fundo Solidário criado pelas seguradoras para apoiar os familiares de profissionais que tenham morrido após contraírem a covid-19 no exercício de funções foram alargadas a profissionais infetados durante trabalho de voluntariado, foi hoje anunciado.

"Para além das compensações devidas aos familiares de profissionais dos setores já anteriormente delimitados, que venham a falecer com a doença covid-19, foi decidido alargar o apoio às pessoas que, fazendo parte do elenco de profissões e setores delimitados no ato de constituição do Fundo, o façam em regime de voluntariado e contraiam a doença", anunciou hoje a Associação Portuguesa de Seguradores (APS).

Segundo refere, "a estas pessoas será atribuído um subsídio diário, em caso de internamento em unidade hospitalar, o qual será majorado caso tenha havido necessidade de internamento em unidade de cuidados intensivos".