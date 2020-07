Actualidade

A Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) de Lisboa afirmou hoje que a ex-deputada Rita Rato apresentou "uma visão integrada" para o Museu do Aljube, na capital, e "destacou-se", entre os candidatos, por uma "abordagem múltipla".

Em resposta a um contacto da agência Lusa, a propósito de críticas que têm surgido nas áreas da história e da museologia, sobre a escolha da antiga deputada comunista para a direção do museu, a EGEAC divulgou um conjunto de esclarecimentos.

"A candidata selecionada [Rita Rato Fonseca] defendeu uma visão integrada para o Museu do Aljube, incluindo uma proposta de programação relacionada com temáticas de liberdades contemporâneas, como as questões de género ou a inclusão social, e destacou-se numa segunda ronda de entrevistas nessa abordagem múltipla", justifica a empresa, em comunicado.