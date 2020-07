Actualidade

O concerto "Beethoven e os seus seguidores", agendado para o próximo dia 19, no Coliseu do Porto, pretende desmistificar a ideia de que a música instrumental é "algo antigo e muito sério", disse hoje o maestro Osvaldo Ferreira.

Com um máximo de 40 músicos em palco e 1.200 pessoas na audiência, "Beethoven e os seus seguidores", da Orquestra Filarmónica Portuguesa (OFP), subirá ao palco do Coliseu, às 11:00 de um domingo, num convite às famílias com crianças a partir dos três anos.

"Beethoven é o grande marco da música orquestral, um grande sinfonista, aquele que marca um caminho para o futuro. Pretende-se que este concerto seja interativo e pedagógico - eu próprio vou comunicar com o público --, lúdico e divertido, para desmistificar a ideia de que a música instrumental é antiga e muito séria. E os pais ou os coabitantes vão sentir-se em segurança levando as suas crianças a salas de espetáculos", disse Osvaldo Ferreira.