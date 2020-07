Actualidade

A presidente da Associação dos Combatentes da Liberdade da Pátria (veteranos de guerra pela independência) da Guiné-Bissau, Teodora Gomes, avisou hoje que o "país não vai bem" e chamou a atenção da comunidade internacional.

Em declarações aos jornalistas, Teodora Gomes afirmou que a Associação dos Combatentes da Liberdade da Pátria considera que existem "situações de abuso e de terror" em curso no país.

Teodora Gomes disse que os veteranos passaram cerca de 15 anos das suas vidas, entre a luta política e a armada, para libertar a Guiné-Bissau do jogo colonial e não gostariam de viver no seu país independente "num clima de terror do Estado".